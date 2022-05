Sinner al 3° turno del Roland Garros, battuto Carballes Baena

PARIGI (Francia) - Strappa il pass per il 3° turno del Roland Garros, Jannik Sinner che si libera in 4 set, e dopo 3 ore e 45 minuti di gioco, di Carballes Baena numero 89 del ranking Atp. Per l'azzurro arriva un successo che lo porterà a giocarsi l'accesso agli ottavi contro lo statunitense McDonald: lo spagnolo si arrende in 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Non parte bene la serata per l'altoatesino che concede tre servizi consecutivi all'avversario nel primo set, cadendo sul 6-3. Troppi errori nella prima ora di gioco per l'azzurro che si sveglia e nel secondo set piazza per primo il break che lo porta subito a chiudere sul 6-4. Non perde nemmeno un turno di battuta Sinner che nel terzo set la ruba subito allo spagnolo, sfiorando anche il doppio break. La convinzione del numero 12 al mondo rimane fino alla fine e il punteggio si porta sul 2-1. L'inizio del quarto set non è però dei migliori e Carballes Baena ne approfitta per tornare a rubare un servizio allungando subito sul 2-0. Non perde però la concentrazione Sinner che risponde con un ottimo doppio break, questa volta riuscito, che ribalta completamente la situazione. Lo spagnolo subisce il colpo e crolla, pur lottando, sul 6-3 che chiude l'incontro.