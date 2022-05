Djokovic e Nadal agli ottavi del Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) - Qualificazione agli ottavi senza troppi affanni per Nole Djokovic e Rafa Nadal che avanzano nel tabellone del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso su campi in terra battuta di Parigi. Il 35enne serbo numero uno del mondo si è sbarazzato in tre set del 32enne lo sloveno Aljaz Bedene (6-3, 6-3, 6-2) e nel prossimo turno sfiderà l'argentino Diego Sebastian Schwartzman, che ha invece avuto la meglio sul bulgaro Grigor Dimitrov (6-3, 6-1, 6-2). Successo netto anche per lo spagnolo che ha avuto la meglio sull'olandese Botic Van De Zandschulp (6-3, 6-2, 6-4) e agli ottavi affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, vittorioso sul serbo Filip Krajinovic con il risultato di 7-6(3), 7-6(2), 7-5.