Roland Garros, l'azzurra Trevisan vola ai quarti di finale

PARIGI (Francia) - Impresa dell'azzurra Martina Trevisan, che raggiunge i quarti di finale del Roland Garros, per la seconda volta in carriera. La 28enne mancina di Firenze, numero 59 del mondo e reduce dal primo titolo Wta conquistato a Rabat, ha superato la bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il punteggio di 7-6 (12-10), 7-5 in un'ora e 59 minuti di partita. La Trevisan allunga a 9 match la serie positiva e, alla terza partecipazione allo Slam di Parigi, raggiunge i quarti di finale come nel 2020 quando era partita dalle qualificazioni. Nei quarti la toscana aspetta la vincente tra la canadese Leylah Fernandez (numero 18 Wta) e la statunitense Amanda Anisimova (numero 28 del mondo).