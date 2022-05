Djokovic ai quarti del Roland Garros: battuto Schwartzman in tre set

PARIGI (FRANCIA) - Un'altra proba di forza di Novak Djokovic al Roland Garros, secondo Slam stagionale che ha visto il numero uno del mondo staccare senza troppo affanni il pass per i quarti di finale. Dopo aver piegato in tre set Nishioka, Molcan e Bedene, sulla terra rossa di Parigi il serbo ha fatto lo stesso anche con Diego Sebastian Schwartzman, n.16 Atp e sulla carta avversario più ostico rispetto ai precedenti. Feroce la partenza di Djokovic, che ha chiuso il primo set sul 6-1 senza poi lasciare scampo all'argentino nei due successivi (chiusi entrambi 6-3) e aspetta ora nel prossimo turno il vincente della sfida tra lo spagnolo Rafa Nadal e il canadese Felix Auger-Aliassime.