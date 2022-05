Roland Garros, allarme Nadal: "Djokovic? Forse la mia ultima partita"

PARIGI - "La partita contro Djokovic potrebbe essere la mia ultima partita qui al Roland Garros". Fa suonare l'allarme Nadal, afflitto da un dolore al piede che non gli dà tregua e che lo tormenta da tempo ormai, tanto che potrebbe obbligarlo a ritirarsi dal torneo francese o peggio costringerlo a chiudere la carriera in anticipo. Anche negli ottavi superati contro Auger-Aliassime lo spagnolo è andato fisicamente in difficoltà, chiudendo l'incontro soltanto al quinto set. Ora arriva il numero uno al mondo e chissà che non sia davvero l'ultima uscita di sempre di Nadal al Roland Garros.