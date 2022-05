Roland Garros, niente quarti per la Giorgi: vince Kasatkina

PARIGI (FRANCIA) - Si infrangono sulla 25enne Daria Kasatkina i sogni parigini di Camila Giorgi, sconfitta agli ottavi di finale che al Roland Garros non aveva mai raggiunto prima. L'impresa centrata sulla terra rossa della capitale francese da Martina Trevisan (approdata ai quarti grazie al successo sulla bielorussa Aljaksandra Sasnovich) non riesce infatti alla 30enne marchigiana (n. 30 Wta), sconfitta in due set (6-2, 6-2) dalla lanciatissima russa che è reduce dalla semifinale giocata agli Internazionali d'Italia (persa con la tunisina Ons Jabeur). Nel prossimo turno del secondo Slam stagionale Kasatkina (n. 20 Wta) affronterà la vincente della sfida tra la 25enne sua connazionale Veronika Kudermetova (n. 29) e la 27enne statunitense Madison Keys (n. 22).