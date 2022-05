Roland Garros, clamoroso: Tsitsipas eliminato da Rune agli ottavi!

PARIGI (Francia) - Il danese Holger Rune (numero 40 al mondo) mette a segno l'upset di giornata eliminano agli ottavi di finale del Roland Garros Stefanos Tsitsipas (testa di serie numero 4). Rune si è imposto per 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 dopo 3 ore di partita. Tsitsipas ha faticato nell'arco di tutto il match specie da fondo campo, nei momenti cruciali Rune è stato più cinico mostrando anche un sicurezza e padronanza del campo da veterano malgrado la giovane età (19 anni): al 4° set il danese salva 3 palle break sul 5-4 per vincere l'incontro. Rune, prima apparizione ai quarti di uno Slam nella sua prima partecipazione allo slam parigini, conosce già il suo avversario al prossimo turno e sarà un "derby scandinavo" contro il norvegese Casper Ruud (testa di serie numero 8) che ha eliminato il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-2, 6-3, 3-6, 6-3 in 2 ore e 30 minuti.