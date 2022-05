Roland Garros, Sinner non ce la fa: ritiro contro Rublev

Sinner costretto al ritiro: avanza Rublev

Subito aggressivo Sinner che non perde tempo e va avanti sul 3-0. Timida reazione di Rublev nel game successivo ma il tennista azzurro domina la partita e vince il primo set con il punteggio di 6-1 in mezz'ora con ben 6 ace messi a segno. Più equilibrato il secondo set che arriva fino al punteggio di 3-2 per Rublev, quando Sinner chiama un medical timeout per problemi al ginocchio sinistro. Il tennista azzurro stringe i denti, rientra in campo e si prende anche il game successivo portandosi sul 3-3. Il tennista russo però approfitta dei problemi dell'avversario e riesce a prendersi il secondo set con il punteggio di 6-4. Il tennista azzurro è visibilmente sofferente ma prova a continuare. Non c'è partita, con Rublev che vince subito i primi due game del terzo set. Arriva così la decisione del ritiro: finisce l'avventura di Jannik Sinner al Roland Garros. Rublev invece avanza ai quarti di finale.