Roland Garros, Trevisan super: è semifinale! Fernandez ko

PARIGI (Francia) - Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! La tennista azzurra continua il suo sogno sulla terra rossa francese, piegando in tre set la canadese Leylah Fernandez, numero 17 del circuito, e raggiungendo un traguardo storico nella sue carriera. Parte forte la tennista toscana che ruba subito il primo servizio. Sul 3-2 la canadese chiede un medical time-out per un problema al piede, ma Trevisan non perde la concentrazione e conserva il servizio per poi piazzare il secondo break che la porta sul 5-2, fino alla conquista del set. Nel secondo, nonostante i problemi fisici, Fernandez si rialza e strappa il primo servizio del match all'avversaria portandosi sul 3-1; non ci sta allo sgarbo subito la 28enne italiana che rimette subito tutto in equilibrio nei due game successivi. Al nono arriva ancora il break della Trevisan che dal servizio spreca però un match point allungando ulteriormente l'incontro al tie-break. Subito tre errore consecutivi per Martina che spianano la strada a Fernandez: parità e si va al terzo set. All'atto decisivo l'azzurra ritrova lucidità e l'impatto è travolgente: subito sul 4-0, poi concede un game, ruba nuovamente il servizio, lo cede a quello seguente, ma alla fine chiude il discorso sul 6-3. Ora per un posto in finale bisognerà battere anche la giovane Coco Gauff che si è liberata in due set della connazionale Sloane Stephens.