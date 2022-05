Gauff in semifinale al Roland Garros: troverà l'azzurra Trevisan

Vittoria in due set (7-5, 6-2) nel 'derby' con la connazionale Stephens per la 18enne statunitense, che contenderà alla fiorentina il pass per la finale dello Slam parigino

31 . 05 . 2022 16:36 2 min CauffTrevisanRoland Garros

© Getty Images

Tuttosport

