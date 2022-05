Diretta Djokovic-Nadal ore 20:45: dove vederla in tv e streaming

PARIGI (Francia) - Si sono incontrati sul campo in ben 58 occasioni nell'arco delle loro leggendarie carriere, ma questa sfida non sembra invecchiare mai. Anzi, è ormai diventata un classico della disciplina. Rafa Nadal e Novak Djokovic sono pronti a darsi nuovamente battaglia: la posta in palio è la semifinale del Roland Garros. Nel suo percorso il serbo ha battuto - in ordine - Yoshihito Nishioka, Alex Molcan, Aljaz Bedene e l’argentino Diego Schwartzman. Lo spagnolo - numero 5 del seeding - invece ha avuto la meglio su Jordan Thompson, Corentin Moutet, Botic Van De Zandschulp e il canadese Félix Auger-Aliassime. Negli scontri diretti conduce Djokovic per 30-28. In questo 2022 il numero 1 del ranking Atp ha giocato a Dubai arrivando ai quarti di finale, a Montecarlo, con sorprendente eliminazione al 2° turno, a Belgrado, dove ha perso la finale contro Andrey Rublev, a Madrid, e infine a Roma, dove ha ottenuto il titolo battendo all'ultimo atto Stefanos Tsitsipas. Il tennista maiorchino - dal proprio canto - ha vinto l’Atp Melbourne, l’Australian Open, ad Acapulco e ha raggiunto la finale nel Masters 1000 di Indian Wells.

Dove vedere Djokovic-Nadal in tv e in streaming La sfida tra Djokovic e Nadal, in programma non prima delle 20:45 sul Philippe Chatrier, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in quelle di streaming, come Discovery+, Eurosport Player, Dazn, Sky Go e Now.