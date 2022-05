PARIGI (FRANCIA) - Alexander Zverev, numero tre del ranking Atp, batte l'astro nascente del tennis spagnolo Carlos Alcaraz, sesto al mondo, ed approda alle semifinali del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra rossa parigina, dove affronterà il vincente della super sfida tra Djokovic e Nadal. Il 25enne tedesco si è imposto in quattro set vinti con il punteggio di 6-4, 6-4, 4-6, 7-6(7) in tre ore e 21 minuti di gioco.