Nadal piega Djokovic e vola in semifinale al Roland Garros: ora c'è Zverev

PARIGI (FRANCIA) - Oltre quattro ore di emozioni e grandi giocate a Parigi dove Rafa Nadal ha piegato il numero uno del mondo e campione in carica Novak Djokovic - battuto per 6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4) - nei quarti di finale del Roland-Garros , secondo Slam stagionale in corso sulla terra rossa della Capitale francese.

Ora la semifinale con Zverev

Niente da fare per il serbo numero uno al mondo e campione in carica, costretto ad arrendersi al maiorchino (n.5 Atp) che continua così la caccia al suo 14° titolo nel torneo parigino (e 22° trofeo dello Slam in assoluto). Il primo dei due ostacoli da superare per Nadal sarà il tedesco Alexander Zverev (n.3), vittorioso nel suo quarto di finale contro il 19enne spagnolo Carlos Alcaraz (n.6), che Rafa affronterà venerdì (3 giugno) in semifinale nel giorno del suo 36° compleanno.