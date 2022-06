Roland Garros, Ruud batte Rune e raggiunge Cilic in semifinale

Il norvegese gioca una solida partita, supera in 4 set il danese e si giocherà un posto in finale per la prima volta in uno slam

PARIGI (Francia) -Il quadro delle semifinali del Roland Garros adesso è completo dopo la vittoria di Casper Ruud (numero 8 al mondo) contro il giovane talento danese Holger Rune. Sul campo Philippe-Chatrier il norvegese si è imposto per 6-1, 4-6, 7-6(2), 6-3 dopo 3 ore e 14 minuti finendo a mezzanotte e 42 minuti. Ruud ha giocato un solido match ottenendo ben 17 palle break, realizzando 13 ace (79% di punti vinti con la prima, il tutto testimoniato anche dal dato degli errori gratuiti dove il parziale ha recitato 24-46. Per Ruud e per la Norvegia si tratta della prima semifinale di sempre in carriera, il suo avversario sarà il croato veterano Marin Cilic (testa di serie numero 20). Da non perdere RG, Swiatek e Kasatkina in SF Nadal preoccupa i tifosi Tutte le news di Tennis

