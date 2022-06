Diretta semifinale Roland Garros Trevisan-Gauff ore 16.30: come vederla in tv e in streaming

PARIGI (FRANCIA) - A distanza di 10 anni dall'ultima volta, un'altra italiana può conquistare la finale del Roland Garros. Martina Trevisan, infatti, può diventare la terza azzurra a giocare l'atto conclusivo del torneo parigino dopo Francesca Schiavone, vincitrice nel 2010, e Sara Errani, ko in finale contro Sharapova nel 2012 - in quello stesso anno, in coppia con Roberta Vinci trionfarono nel doppio -. La 28enne fiorentina sfida alle 16.30 la 18enne americana Cori Gauff. Per entrambe si tratta della prima semifinale in un torneo dello Slam. L'italiana ha una striscia aperta di 10 vittorie di finale e inseguito il primato di Flavia Pennetta, che nel 2009 si fermò a quota 15. Anche in caso di sconfitta contro la statunitense, la Trevisan diventerebbe la nuova numero 1 italiana.