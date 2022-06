Roland Garros, Zverev ko con Nadal: infortunio shock, esce in lacrime

Zverev, si teme un lungo stop

Zverev è stato portato negli spogliatoi poi, dopo circa dieci minuti, ha fatto il proprio ritorno in campo con le stampelle per stringere la mano giudice di sedia ed abbracciare Rafa Nadal, tra gli applausi del pubblico presente sugli spalti del Centrale. Per il tedesco di origini russe si teme la rottura dei legamenti e quindi un'inevitabile operazione che lo costringerà ad un lungo stop.

Roland Garros, 14ª finale per Nadal

Complice l'infortunio di Zverev, dopo aver vinto 7-6(8) il primo set e in procinto di giocare il tie-break anche nel secondo in tre ore e sette minuti di gioco complessivi, Rafa Nadal - nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno - stacca il pass per la finale del Roland Garros, la quattordicesima della propria straordinaria carriera. Il fuoriclasse maiorchino si giocherà lo Slam parigino contro il vincente dell'altra semifinale tra il norvegese Casper Ruud ed il croato Marin Cilic.

Nadal: "Mi dispiace per Zverev, vincerà più di un Grande Slam"

"Mi dispiace molto per lui perché è un ottimo collega, ha avuto sfortuna. Sono molto triste per lui perché so cosa vuol dire quando ti succede una cosa del genere. Sono sicuro che vincerà più di un 'Grande Slam'. Gli auguro una pronta guarigione. Essere in finale al Roland Garros è un sogno, ma vederlo piangere in quel modo è stato un momento difficile", le parole di Rafa Nadal al termine della sfida vinta a causa dell'infortunio patito da Zverev.