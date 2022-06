Roland Garros, Ruud non sbaglia: batte Cilic e vola in finale!

PARIGI (Francia) - Casper Ruud non si fa sfuggire l'occasione, batte Marin Cilic nella semifinale del Roland Garros ed approda alla sua prima finale in un torneo dello Slam. Il norvegese testa di serie numero 8 si è imposto sul Philippe-Chatrier con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 in 2 ore e 55 minuti di gioco.

Roland Garros, Zverev s'infortuna e Nadal vola in finale La partita...con tanto di invasione! Cilic parte molto bene vincendo il 1° set 6-3 con doppio break in 46 minuti ma poi ecco la reazione di Ruud. Il norvegese vince 6-4 il 2° uscendo anche da una situazione critica (0-40 sul 5-4) e nel 3° vola subito sul 4-0 con doppio break per chiudere poi 6-2. Frazione che è stata anche interrotta circa 15 minuti sul 4-1 causa invasione di campo con incatenamento alla rete da parte di una ragazza attivista contro il cambiamento climatico. Il 4° set segue lo stesso copione di quello precedente: doppio break di vantaggio per Ruud che si porta 5-1 per poi mandare i titoli di coda sul 6-2.