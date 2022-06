Roland Garros, Pennetta-Schiavone si aggiudicano il torneo leggende!

PARIGI (Francia) - Flavia Pennetta e Francesca Schiavone tornano a vincere un torneo dello Slam ma questa volta in coppia: il Roland Garros delle leggende è loro! Il duo azzurro ha battuto in rimonta la coppia argentina composta da Gabriela Sabatini e Gisela Dulko con il punteggio di 1-6, 7-6 (4), 10-6 nel super tie break dopo un'ora e 22 minuti di partita sul campo Suzanne-Lenglen. La moglie di Fabio Fognini aveva vinto nel 2015 lo Us Open mentre per la Schiavone si conferma il grande feeling con la terra rossa dello slam parigino vinto nel 2010 con anche finale nel 2011.