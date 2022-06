Super Swiatek, trionfo al Roland Garros: Gauff ko in due set

PARIGI (Francia) - E' una super Iga Swiatek quella che si aggiudica per la seconda vlta in carriera il Roland Garros. La 21 enne polacca, numero 1 al mondo, si conferma in un momento di forma straordinario e in poco più di un'ora asfalta la 18enne statuintense Coco Gauff. Primo set senza storia con la polacca letteralmente travolgente capace di piazzare subito un doppio break letale per la statunitense che riesce a mantenere una sola palla di servizio per poi capitolare al settimo game con un rotondo 6-1, in 33 minuti. All'inizio del secondo Gauff sembra ritrovare il giusto guizzo rubando il primo servizio all'avversaria, ma è solo un'illusione. Swiatek ricomincia la sua cavalcata e con il secondo doppio break di giornata vola fino al 6-3 che le consegna l'Open di Francia, in poco più di un'ora di gioco. Gioia incontenibile per la numero 1 del ranking, lacrime per la giovane statunitense alla sua prima finale in uno Slam.