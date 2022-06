Zverev: "Sembra che io mi sia lacerato diversi legamenti"

PARIGI - Alexander Zverev ha finalmente rilasciato degli aggiornamenti dopo il suo terribile infortunio al Roland Garros. Il tennista tedesco è stato vittima di una una torsione innaturale dell'articolazione durante il secondo set della semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal, cadendo a terra in lacrime per il dolore. Zverev ha parlato ai suoi tifosi con un video su Instagram: "Sembra che io mi sia lacerato diversi legamenti del piede destro. Lunedì volerò in Germania per fare ulteriori esami e determinare il percorso più veloce di recupero. Grazie per i gentili messaggi che ho ricevuto da ieri. Il vostro supporto significa molto per me ora. Proverò a darvi più aggiornamenti possibili su ulteriori sviluppi. Ci vediamo alla prossima, Roland Garros".