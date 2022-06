Nadal, la leggenda continua! Sconfigge Ruud per il suo 14° Roland Garros

PARIGI (Francia) - Dopo un anno (Djokovic 2021) il Roland Garros torna ad essere il regno di Rafael Nadal ! Per la 14ª volta in carriera il tennista spagnolo trionfa sulla terra rossa dello slam parigino, è il 22° torneo dello slam in carriera che lo porta a +2 sulla coppia Djokovic-Federer . Sul Philippe-Chatrier Nadal si è imposto con il punteggio di 6-3 , 6-3 , 6-0 contro il norvegese Casper Ruud in 2 ore e 18 minuti.

Il match

Ottimo avvio di partita da parte di Nadal che gioca il "suo tennis" senza forzare troppo anche perché Ruud non trova soluzione tecniche alla palla dello spagnolo, soprattutto sul colpo del rovescio: 6-3 in 51'. Ruud mette la testa avanti ad inizio 2° set strappando a 0 il servizio a Nadal e portandosi 3-1 ma non capitalizza: Rafa vince tutti i successivi 5 game portandosi a casa anche la seconda frazione per 6-3 dopo 51 minuti. Nadal non rallenta anzi, allunga a 11 la striscia di game vinti consecutivamente dominando 6-0 il 3° set in mezzora.

Nadal, il futuro



Dopo aver ringraziato il pubblico, l'organizzazione del torneo e fatto i complimenti al suo avversario Rafa ha parlato del suo futuro: "Non sono cosa accadrà ma andrò avanti a provarci" senza quindi accennare all'ipotesi del ritiro che nei giorni scorsi si era vociferata. Gli spettatori presenti hanno accolto con un boato la frase del campione spagnolo.

Nadal, i numeri della leggenda

Sono 22 gli slam vinti dal tennista spagnolo in carriera così composti: 2 Australian Open, 14 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 Us Open. A questi si aggiungono: 5 Coppe Davis, un Oro Olimpico (Pechino 2008), 36 Masters 1000 per un totale di 92 tornei vinti in carriera (compresi anche i vari Atp 250 e 500). Il record al Roland Garros sale a 112-3 e 63-8 nelle finali su terra rossa in carriera. Nadal è diventato anche il terzo di sempre a trionfare in uno slam battendo 4 giocatori Top 10. Gli altri due erano stati Mats Wilander al Roland Garros del 1982 e Roger Federer agli Australian Open del 2017.