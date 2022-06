Classifica Atp, il Roland Garros vale il 4° posto per Nadal. Berrettini è 10°

TORINO - Importante balzo in avanti nel ranking ATP per Rafa Nadal , vincitore dell'ultimo Roland Garros : il tennista spagnolo guadagna infatti il quarto posto in classifica, scavalcando Tsitsipas che scivola in quinta posizione. Sale due gradini anche l'altro finalista dello slam francese, il norvegese Ruud , che si piazza sesto. Invariate le prime posizioni, col serbo Djokovic ancora momentaneamente al primo posto, seguito dal russo Medvedev e dal tedesco Zverev . Tra gli italiani, Berrettini resta decimo, Sinner al numero 12.

Djokovic al comando, ma solo fino al 13 giugno

I punti del Roland Garros, a causa del rinvio del torneo di una settimana l'anno passato, andranno ad influire sulla classifica di Djokovic solo dal 13 giugno: è per questo che, la prossima settimana, il serbo perderà sicuramente il primato in classifica e scivolerà in terza posizione: sarà Medvedev a salire in cattedra nella graduatoria mondiale, con Zverev a seguire. Medvedev era già salito al numero 1 quest’anno: lo aveva fatto il 28 febbraio, ma già il 20 marzo Djokovic si era ripreso la vetta, in virtù della precoce eliminazione del russo, nel frattempo privato della bandiera in virtù della guerra mossa dalla Russia all’Ucraina, dal Masters 1000 di Indian Wells per mano del francese Gael Monfils.

Ranking ATP, la topo ten

1 Novak Djokovic (Serbia) 8770 punti

2 Daniil Medvedev (Russia) 8160

3 Alexander Zverev (Germania) 7795

4 Rafael Nadal (Spagna) 7525

5 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6100

6 Casper Ruud (Norvegia) 5050

7 Carlos Alcaraz (Spagna) 5005

8 Andrey Rublev (Russia) 4260

9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 3955

10 Matteo Berrettini (Italia) 3805