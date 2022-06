Nadal e il futuro: "Se il piede sta bene andrò avanti"

"Difficile per me dare una spiegazione definitiva, sono molto felice. Gli ultimi tre mesi e mezzo sono stati difficili, prima con la frattura da stress alla costola e poi il problema al piede. Mesi con tanto lavoro dietro ma con tante limitazione. Avere la possibilità di giocare a questo livello e finire con una vittoria è un cosa emozionante e bello". Rafa Nadal ripercorre le tappe che l'hanno portato a trionfare al Roland Garros per la quattordicesima volta. Un successo che però non regala certezze per il futuro. "La mia priorità è continuare a giocare. Speriamo di riuscirci. Oggi è un momento felice, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. Abbiamo stilato un programma, vediamo se riusciremo a rispettarlo", ha detto il campione spagnolo ai microfoni di Sky Sport. "Se il piede sta bene mi piacerebbe continuare. Una vittoria o una sconfitta non cambiano il mio modo di vedere il futuro".