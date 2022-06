Berrettini torna in campo: "Sto bene, ma non sarà semplice"

STOCCARDA (Germania) - Il numero 10 del mondo Matteo Berrettini si appresta a tornare in campo dopo l'operazione alla mano destra. Il romano riparte dal torneo Atp 250 sull'erba di Stoccarda, dove affronterà il moldavo Radu Albot, numero 121 del mondo con un passato da numero 39, best ranking toccato nel 2019: "La preparazione va bene. Sono contento di essere qua, fa sempre piacere tornare in un posto dove in passato ho giocato bene - dice Berrettini a SuperTennis - l'erba è una superficie su cui mi adatto bene, il mio tennis qui funziona e ho ricordi belli. La mia ultima partita giocata su questa superficie è la finale di Wimbledon. Poi a Stoccarda le condizioni di gioco sono ancora più veloci".

Berrettini e le parole dei dottori Nonostante l'intervento chirurgico, Berrettini guarda avanti con fiducia: "I dottori mi hanno detto che con questa operazione hanno reso la parte della mano più forte. Ma per 4-5 settimane non l'ho mossa. Ho perso un po' di forza, a un certo punto il braccio destro era più piccolo del sinistro. Si sente che la sensibilità non è ancora al 100%, ma sto bene. Mi sento recuperato. La cosa più difficile è sicuramente ritrovare il ritmo torneo, ma mi sento pronto. E' importante giocare quante più partite possibile a Stoccarda e poi al Queen's".