Giorgi, esordio vincente a Nottingham: liquidata la Kartal in due set

NOTTINGHAM (Regno Unito) - Camila Giorgi si qualifica al secondo turno del "Rothesay Open". La 30enne di Macerata, unica azzurra al via nel torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 251.750 dollari che si disputa sui campi in erba di Nottingham, nel Regno Unito, ha superato all'esordio la wild card di casa Sonay Kartal. Il torneo britannico è uno dei due appuntamenti (l'altro è 's-Hertogenbosch) che inaugurano la stagione del tennis sui prati. Giorgi, numero 26 del mondo ("best ranking" eguagliato) e terza favorita del seeding, reduce dagli ottavi di finale del Roland Garros, ha avuto la meglio al primo turno sulla londinese, 270ª al mondo, con il punteggio di 6-4 6-3, in un'ora e 19 minuti. L'azzurra affronterà al prossimo round un'altra giocatrice di casa, ovvero Harriet Dart. Avanza intanto anche la numero uno del tabellone, la greca Maria Sakkari. La 26enne di Atene, numero 5 del mondo, ha vinto oggi sulla colombiana Camila Osorio, 61 Wta, per 6-2 6-3.