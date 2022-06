Berrettini, rientro vincente all'ATP Stoccarda: vola ai quarti

STOCCARDA - Rientro vincente per Matteo Berrettini, che ha battuto il moldavo Radu Albot, numero 121 del mondo, per 6-2 4-6 6-3 dopo un'ora e 53 minuti di gioco nel "Boss Open", Atp 250 da 692.235 euro che si sta disputando sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Berrettini vola così ai quarti di finale dove affronterà il vincente del match fra Lorenzo Sonego e Jan-Lenndard Struff. Il 26enne tennista romano non giocava dal 7 marzo scorso, quando fu sconfitto negli ottavi di Indian Wells dal serbo Kecmanovic. Berrettini si è sottoposto ad un intervento alla mano destra che l'ha costretto a rinunciare a tutta la stagione sulla terra rossa, saltando Internazionali e Roland Garros.