STOCCARDA - La sfida tra Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff, valida per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda in corso su campi in erba in Germania, è stata sospesa e rinviata a domani a causa della pioggia che ha impedito la prosecuzione del match. Il tennista azzurro, numero 32 del ranking, è in vantaggio per 7-6, 3-4.