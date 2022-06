Nottingham Wta, Giorgi-Dart rinviata per pioggia

NOTTINGHAM (Regno Unito) - La pioggia ferma Camila Giorgi, impegnata agli ottavi di finale del "Rothesay Open", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sui campi in erba di Nottingham, in Gran Bretagna. La 30enne di Macerata, n.26 Wta e terza favorita del seeding, reduce dagli ottavi al Roland Garros, è stata costretta allo stop contro la britannica Harriet Dart, n.114 del ranking, dopo aver vinto il primo set per 7-5 e perso il secondo per 6-4. La sfida proseguirà domani.