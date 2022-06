Atp Queen's, Alcaraz costretto al forfait per un problema al gomito

Carlos Alcaraz non ci sarà al via del torneo del Queen's, appuntamento londinese che precede Wimbledon, a causa di un "leggero problema al gomito". Lo ha annuncia il tennista stesso in un tweet. Il numero sette al mondo, arriva da un ruolo di grande protagonista nella prima parte di stagione, in cui è uscito di scena ai quarti di finale del Roland Garros contro Alexander Zverev. Il giovane spagnolo in questa stagione è entrato nella top 10 globale ed è risultato vincitore dei tornei di Rio de Janeiro, Miami, Barcellona e Madrid, ed avrà comunque la chance di giocare sull'erba una settimana prima di Wimbledon, a Eastbourne o Maiorca.