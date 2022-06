Stoccarda, Sonego sfiderà Berrettini nei quarti: Struff ko in due set

STOCCARDA (Germania) - Lorenzo Sonego si qualifica per i quarti di finale del "Boss Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 692.235 euro che si sta disputando sui campi in erba di Stoccarda, in Germania, e domani affronterà Matteo Berrettini, numero 10 del mondo e seconda forza del seeding, che ieri è rientrato nel circuito dopo tre mesi di stop forzato per via di un intervento chirurgico alla mano. Il 27enne piemontese, numero 32 del ranking Atp e sesto favorito del seeding, ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff, 103° al mondo, in gara grazie a una wild card, con il punteggio di 7-6 (2) 7-6 (4). Il match era stato sospeso ieri, per pioggia sul 4-3 al secondo set in favore di Struff.