Sportklub: "Djokovic tornerà direttamente a Wimbledon"

BELGRADO (Serbia) - Novak Djokovic si gode il riposo in Montenegro dove si preparerà per il terzo appuntamento del Grande Slam: Wimbledon. Si perchè secondo il sito serbo "Sportklub", Nole avrebbe deciso, dopo l'eliminazione ai quarti del Roland Garros contro Rafael Nadal, di non giocare alcun torneo di preparazione sull'erba per tornare direttmante in campo sul circuito londinese il prossimo 27 giugno. Una scelta tutt'altro che inedita, quasi scaramantica, visto che in passato questa soluzuone gli ha permesso di cogliere cinque dei suoi sei successi a Wimbledon. L'unica "eccezione" è arrivata nel 2018, dove giocò al Queen's prima di trionfare sui campi dell'All England Club. Insomma il numero 1 del ranking ora vuole riposarsi, poi sarà pronto per l'avventura di Wimbledon dove vorrà tornare protagonista.