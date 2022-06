Berrettini in semifinale a Stoccarda: battuto Sonego nel derby

STOCCARDA (Germania) - Matteo Berrettini supera in tre set Lorenzo Sonego nel derby e avanza in semifinale dell'Atp di Stoccarda raggiungendo il tedesco Oscar Otte con il quale si giocherà l'atto decisivo per conquistare un posto in finale. Il piemontese parte subito forte e rischia di rubare subito il primo servizio all'avversario, Berrettini evita due break point, ma al terzo turno in battuta è costretto a cedere e il punteggio si porta prima sul 4-2 e poi sul 6-3 che chiude il primo set. Nel secondo il numero 10 al mondo si ritrova e ricambia il favore all'avversario seguendo più o meno lo stesso spartito: break al secondo turno di battuta di Sonego e 6-3 che manda tutto al terzo e ultimo set. Berrettini, in un buon momento, ruba subito la battuta al terzo game e vola fino al 6-4 che vale il pass per la semifinale.