Berrettini, vittoria di forza contro Otte: è finale a Stoccarda!

STOCCARDA (Germania) - Matteo Berrettini accede alla finale dell'Atp 250 di Stoccarda (che vinse nel 2019) e adesso attende il suo avversario che uscirà dal match tra Andy Murray e Nick Kyrgios. Il tennista romano si è imposto per 7-6(7), 7-6(5) contro il tedesco numero 61 del mondo Oscar Otte dopo 106 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta della quarta finale in carriera sull'erba (2 a Stoccarda, una al Queen's e una a Wimbledon) e si giocherà il titolo contro Murray, che ha sconfitto Kyrgios in due set, vinti 7-6(5), 6-2.