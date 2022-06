Federer scalpita: "Voglio tornare in campo per la Laver Cup"

TORINO - "Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stato lunga. Ma sono molto attivo. Vado in palestra cinque o sei volte a settimana. Gioco pochissimo a tennis, un po' con i miei figli. Potrei fare di più ma il mio obiettivo è essere pronto a giocare la Laver Cup e il torneo di Basilea". Intervistato da Sfr Sport, Roger Federer scalpita per il fatidico ritorno in campo. Il tennista elvetico, reduce dall'operazione al ginocchio dello scorso luglio, mette nel mirino due tornei: Laver Cup e Atp 250 di Basilea.