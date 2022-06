Favola Van Rijthoven: batte Medvedev e trionfa ad Hertogenbosch

DEN BOSCH (Olanda) - Colpo di scena nella finale del orneo Atp 250 sull'erba di 's-Hertogenbosch dove l'olandese Tim van Rijthoven ha battuto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4, 6-1 dopo un'ora e 5 minuti di partita. Primo titolo in carriera per il 25enne numero 205 nella classifica mondiale. L'olandese si era esibito solo nei tornei inferiori dell'Atp, la sua unica partecipazione a un torneo del circuito principale risaliva al 2016 (Winston-Salem). Per Medvedev (che non vince un torneo dallo Us Open 2021) comunque c'è un risolvoto positivo, infatti tornerà numero 1 del mondo settimana prossima.