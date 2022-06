Stoccarda, trionfo Berrettini: "Vittoria incredibile, un onore affrontare Murray"

STOCCARDA (GERMANIA) - Una piccola grande impersa quella di Matteo Berrettini , che al rientro dopo oltre due mesi di stop per un infortunio alla mano ha immediatamente centrato un trionfo superando in tre set Andy Murray nella finale del torneo Atp 250 di Stoccarda , con il britannico condizionato in chiusura di match da un problema fisico .

Parole al miele per Murray

"È incredibile - ha detto il tennista azzurro dopo il successo sull'erba tedesca -. È l'ultima cosa che avrei immaginato venendo qui. La prima operazione della mia vita, tornare in queste condizioni... Non ho giocato il mio miglior tennis, tre anni fa qui giocai una delle settimane più belle, ma mi sono sentito via meglio: è stato bello". Poi l'omaggio all'avversario: "È stata davvero dura oggi - ha aggiunto il 26enne tennista romano -, Murray ha servito bene e ha così avuto le chance di forzare. Sono rimasto lì, complimenti ad Andy per il torneo. Non è il modo migliore di finire, era chiaro alla fine che era infortunato e mi dispiace molto. Per tutto quello che ha fatto nella sua carriera è stato un onore per giocare con lui, un grande combattente".