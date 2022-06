Queen's, Berrettini stacca il pass per gli ottavi: Evans ko

LONDRA (Inghilterra) - Matteo Berrettini supera il primo turno del "Cinch Championships", ATP 500 dotato di un montepremi di 2.134.520 euro che si sta disputando sui campi in erba dello storico Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna, dove il campione romano proverà a difendere il titolo conquistato nella passata edizione. Il 26enne tennista romano, n.10 del ranking e secondo favorito del seeding, rientrato nel tour a Stoccarda dopo 84 giorni di stop e subito vincitore del suo secondo titolo sui prati tedeschi, ha superato all'esordio il britannico Daniel Evans, n.31 Atp, con il punteggio di 6-3 6-3, maturato in un'ora e 36 minuti di gioco.