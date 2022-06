Tennis, Giorgi vola agli ottavi a Birmingham

Camila Giorgi vince il primo turno del "Rothesay Classic", WTA 250 con un montepremi di 251.750 dollari di scena sui campi in erba di Birmingham, in Gran Bretagna. In un match giocato in due giorni, a causa sospensione per oscurità, la 30enne marchigiana, n.26 WTA e terza testa di serie, ha sconfitto per 7-6(7) 6-4, in poco più di un'ora e tre quarti di partita, la ceca Tereza Martincova, n.56 del ranking. "Credo di aver giocato un buon match, mi sono divertita - ha commentato l'azzurra - Adoro la stagione sull'erba, mi piace giocare su questa superficie e sono felicissima di essere qui". Domani Giorgi si giocherà l'accesso nei quarti con la statunitense Lauren Davis, n.108 del ranking.