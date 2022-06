Musetti, l'annuncio: "Nessun infortunio grave, a Wimbledon ci sarò"

Lorenzo Musetti sarà regolarmente in campo a Wimbledon. Lo ha annunciato il tennista azzurro sui social: "Ho fatto risonanza ed ecografia per verificare eventuali lesioni dopo la caduta dell'altro giorno, non sono stati riscontrati infortuni gravi, quindi a Wimbledon ci sarò sicuramente, ho deciso di restare a riposo la prossima settimana per recuperare al meglio ma ci rivedremo sui campi di Londra" ha scritto Musetti su Instagram. Il tennista di Carrara si era infortunato durante la sfida contro Bublik nel match d'esordio sui campi in erba del Queen's Club ma a Wimbledon ci sarà.