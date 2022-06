Giorgi, successo in rimonta contro Davis: l'azzurra vola ai quarti di Birmingham

BIRMINGHAM (Regno Unito) - Con una grande rimonta Camila Giorgi si guadagna l'accesso ai quarti di finale del torneo WTA 250 di Birmingham: dopo il successo nello scorso turno contro la Martincova, la tennista marchigiana supera in tre set (3-6, 7-5, 6-2), sull'erba del Centre Court, la statunitense Lauren Davies ( al 103° posto del ranking mondiale). Una vittoria sudata per l'azzurra, numero 26 al mondo e testa di serie numero tre del torneo inglese, che recupera dall' 1-0 e dal 5-4 del secondo set e porta a casa la gara in due ore e ventisei minuti. Nel prossimo turno affronterà la vincente fra del match fra la brasiliana Haddad Maia e la polacca French.