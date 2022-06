Berrettini conquista i quarti del Queen's: rimonta su Kudla

LONDRA (Inghilterra) - Matteo Berrettini vendica Lorenzo Sonego, batte l'americano Denis Kudla e conquista i quarti del Queen's di Londra. Vittoria al terzo set in 3-6, 6-7, 6-4 per l'azzurro dopo due ore e 47 minuti di gioco contro il numero 82 del ranking che ancora una volta ha dimostrato il suo ottimo stato di forma sull'erba. Berrettini infatti lotta e soffre andando sotto nel primo set con il 30enne di origini ucraine che mantiene il servizio, lo ruba all'ottavo game portandosi sul 5-3 e nel momento decisivo del primo set va subito a segno, chiudendo alla grande il 1° set in 41'. Nel secondo l'italiano riesce subito a procurarsi la balla break, ma non la concretizza:è costretto ad evitarne anche due visto la grande giornata dell'avversario e tutto si prolunga al tie break. Berrettini mantiene il primo servizio e ruba subito il secondo arrivando a giocarsi 3 palle set e rimettendo tutto in equilibrio con il 7-5 che manda tutto all'ultimo atto. Il numero 10 del ranking sbaglia qualcosa per via della stanchezza, ma dall'altra parte cala l'intensità di Kudla: il break decisivo al nono game, Matteo passa avanti, serve per il match e se lo prende chiudendo sul 6-4. Sul cammino verso la semifinale ci sarà ancora uno statunitense, Paul che ha peigato Wawrinka in due set.