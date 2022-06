Wta Birmingham, Haddad Maia batte la Giorgi e la elimina ai quarti

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Camila Giorgi è stata eliminata ai quarti di finale del torneo Wta di Birmingham dalla brasiliana numero 32 del mondo Beatriz Haddad Maia. L'azzurra ha ceduto per 6-3, 6-2 in 85 minuti. Primo set che vede Giorgi scappare sul 3-0 ma da quel momento vive un totale black-out: la Haddad Maia vince tutti i successivi 6 game prendendosi di forza la frazione per 6-3 in 46 minuti. Nella seconda frazione non arriva la reazione i Camila che viene travolta 6-2.