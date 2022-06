Diretta Berrettini-Van de Zandschulp dalle 14: come seguirla in tv e in streaming

LONDRA (INGHILTERRA) - Matteo Berrettini è riuscito a superare i quarti di finale e continua a difendere il titolo nel torneo sull'erba del Queen's. L'azzurro, numero 10 del ranking mondiale, ha sconfitto in due set l'americano Tommy Paul e affronterà oggi l'olandese Botic Van de Zandschulp nella semifinale del ' Cinch Championships ', Atp 500 dotato di un montepremi di 2.134.520 euro che si sta disputando sull'erba dello storico Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il romano si è aggiudicato in tre set l'unico precedente con il 26enne di Wageningen, disputato lo scorso anno al secondo turno sull'erba di Wimbledon.

Segui Berrettini-Van de Zandschulp LIVE sul nostro sito

Dove vedere Berrettini-Van de Zandschulp

Sarà possibile seguire in tv la sfida tra Berrettini e Van de Zandschulp in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre, sarà possibile seguire l'incontro in diretta streaming sul sito di Supertennis o sulla piattaforma Skygo.