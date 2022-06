Shapovalov attacca il Queen's Club: "Discrimina le tenniste professioniste"

LONDRA (INGHILTERRA) - La stagione del tennis sull'erba sta per entrare nel vivo: ora dopo ora sale l'attesa per l'inizio di Wimbledon. Intanto, come di consueto, ci si scalda i motori con il torneo del Queen's, un torneo che il tennista canadese Denis Shapovalov ha definito "maschilista" in un suo duro sfogo sui social. Il 23enne di origine israeliane, eliminato all'esordio per due set a uno da Paul, si è scagliato contro gli organizzatori del torneo per il diverso trattamento riservato a uomini e donne.