Diretta Krajinovic-Berrettini: la finale del Queen's, dove vederla

LONDRA - Inizia la finale. La seconda della stagione in due settimane, dopo Stoccarda, per Matteo Berrettini, che vuole (ri)prendersi il Queen's. Il bis sull'erba londinese, per l'azzurro, significherebbe entrare nella storia: due successi di fila nel torneo sono riusciti soltanto a grandi ex numeri 1, come McEnroe, Becker, Lendl, Hewitt e Murray. L'azzurro vuole la storia e per farlo deve superare Krajinovic (n.48), già sfidato e battuto in due occasioni: Belgrado 2021, Budapest 2019. Matteo è il favorito, ma occhio al serbo che in semifinale, a sorpresa, ha sbattuto fuori Cilic e ora intende rompere il ghiaccio provando a conquistare il suo primo titolo in carriera. Per Berrettini è la quarta finale consecutiva sull'erba dopo quelle giocate proprio al Queen's, a Wimbledon e a Stoccarda domenica scorsa.