Atp Eastbourne, Sonego vince in rimonta e accede agli ottavi di finale

EASTBOURNE (Inghilterra) - Esordio sofferto ma vincente per Lorenzo Sonego al "Rothesay International", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 697.405 euro che si sta disputando sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento, assieme al torneo di Maiorca, per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. Il 27enne torinese, 32 del ranking Atp, ha battuto al primo turno l'australiano James Duckworth, numero 77 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 7-6 (1). Sonego ha annullato tre match-point all'avversario, sul 6-5 per Duckworth, al terzo set. Il piemontese approda dunque agli ottavi di finale, dove affronterà un altro australiano, ovvero Alex De Minaur, numero 6 del seeding e 24 del ranking internazionale.