Wimbledon, le teste di serie: Berrettini e Sinner in Top 10

LONDRA (Inghilterra) -Sono state ufficializzate le teste di serie della già travagliata edizione 2022 del torneo di Wimbledon, Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono nella Top 10 con il tennista romano "beffato" dall'organizzazione. Una delle particolarità di Wimbledon consisteva proprio nell'assegnazione delle teste di serie: non si guardava solo la classifica Atp ma anche i risultati e valore tecnico espresso sull'erba, Berrettini è reduce dalla doppietta Stoccarda-Queen's oltre alla finale proprio nello slam britannico dell'anno scorso ma tutto questo non è stato preso in esame. Matteo infatti occupa la testa di serie numero 8 mentre Jannik Sinner la 10, per Lorenzo Sonego la numero 28.