Wta Eastbourne, Giorgi batte Muguruza: è ai quarti di finale

EASTBOURNE (Inghilterra) - Camila Giorgi batte la spagnola testa di serie numero 5 Garbine Muguruza ed accede ai quarti di finale del torneo Wta 500 di Eastbourne dove l'anno scorso arrivò fino in semifinale. L'azzurra si è imposta per 7-5, 6-3 dopo un'ora e 52 minuti di gioco. In entrambi i set Camila si è sempre trovata ad inseguire con un break di svantaggio ma ha sempre reagito: nel primo set evita il 2-5, rientra e al 12° game strappa per la seconda volta il servizio all'avversaria per aggiudicarsi la frazione 7-5. Nel secondo set invece piazza un parziale di 5 game consecutivi per archiviare la pratica 6-3. La vincente di Flipkens-Tomova affromterà Giorgi ai quarti.