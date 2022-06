Eastbourne, Sinner si arrende al terzo set: Paul conquista i quarti

EASTBOURNE (Regno Unito) - Torna in campo, ma l'esordio nell'Atp di Eastbourne è amaro per Jannik Sinner che si ferma subito agli ottavi. Al turno successivo avanza lo statunitense Tommy Paul che vince al terzo set per 6-3, 3-6, 6-3. Nel primo set sostanziale equilibrio iniziale, poi l'americano accelera, piazza il primo break e chiude al servizio. L'azzurro percepisce lo scossone ricevuto e in apertura di secondo ruba il servizio al 4° game per involarsi verso la vittoria che prolunga la sfida all'ultimo atto decisivo. Nel terzo set il copione è quello del primo: Sinner tiene fino all'8° game dove difende due palle break per poi cedere il punto all'avversario con un doppio errore al servizio; Paul è bravo a capire il momento e al primo mathc point disponibile si porta a casa il successo e il pass per i quarti. Ora ci sarà da affrontare Alex De Minaur, campione in carica del torneo, che ha eliminato negli ottavi Lorenzo Sonego.