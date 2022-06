Wta Eastbourne, Giorgi domina la Tomova e torna in semifinale!

EASTBOURNE (Inghilterra) - Camila Giorgi gioca una partita pazzesca e torna, per il secondo anno consecutivo, in semifinale nel torneo Wta 500 di Eastbourne. L'azzurra ha superato in 64 minuti la bulgara Viktoria Tomova con il punteggio di 6-2, 6-1. Camila ha faticato solo nelle prime battute dell'incontro per poi dominarlo come recitano le statistiche: 82% punti della prima, 26 vincenti, 5 ace e vinto 12 degli ultimi 13 game. Per la Giorgi si tratta della 20ª semifinale in carriera nel circuito Wta e della quinta semifinale nei tornei Wta 500 con la possibilità di staccare il primo pass per la finale. L'avversaria della Giorgi uscirà dal match tra Ostapenko e Kalinina.